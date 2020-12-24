تايوان تلغى مناسبة سياحية بسبب كورونا

ألغى مسؤولو السياحة في تايوان، أمس الأربعاء، احتفالا سنويا بالعام الجديد في الطرف الشمالي الشرقي من الجزيرة وذلك بعد أنباء عن تسجيل أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ 12 أبريل.وكان من المقرر أن يقام الحدث لمشاهدة شروق الشمس في اليوم الأول من العام في مدينة فولونغ الساحلية.ولا تزال الاحتفالات الأخرى بالعام الجديد ومنها الألعاب النارية مستمرة على الرغم من ضرورة وضع الكمامات للحضور.وسجلت تايوان حتى الآن 777 حالة إجمالات معظمها وافدة وسبع وفيات.