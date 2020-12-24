البرازيل تسجل 46696 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أنها سجلت 46696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و961 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و365 ألفا و517 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 189 ألفا و220 ​​.وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.