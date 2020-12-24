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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فقدان سفينة صيد على متنها 6 أفراد فى اليابان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:38 ص
فقدان سفينة صيد
فقدان سفينة صيد
وكالات
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فُقدت سفينة صيد على متنها طاقم من ستة أفراد في غرب اليابان، حسبما أعلنت السلطات اليوم الخميس.

وأطلق خفر السواحل الياباني عملية بحث بالطائرات وسفن الدوريات في البحر قبالة جزيرة شيكوكو في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين في خفر السواحل أن آخر مرة جرى الاتصال فيها بالسفينة التي غادرت ميناء في بلدة أينان في شيكوكو كانت الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا (04:00 بتوقيت جرينتش) من نفس اليوم.

وذكر التقرير أنه كان من المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء في مدينة أواسي بشبه جزيرة كي حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أفراد الطاقم الستة تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات.

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