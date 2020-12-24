985 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية سجلت أمس الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 53533 و756 وفاة.وتمكنت كوريا الجنوبية من إبقاء الحالات منخفضة نسبيًا خلال الموجتين السابقتين للعدوى، لكن الموجة الثالثة تبدو أكثر صعوبة فيما يتعلق بتتبع المخالطين نتيجة ظهورها في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان.