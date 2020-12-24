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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

985 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية سجلت أمس الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 53533 و756 وفاة.

وتمكنت كوريا الجنوبية من إبقاء الحالات منخفضة نسبيًا خلال الموجتين السابقتين للعدوى، لكن الموجة الثالثة تبدو أكثر صعوبة فيما يتعلق بتتبع المخالطين نتيجة ظهورها في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان.

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