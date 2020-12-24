حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

◄ تراجيكوميدي

◄ حققت أحلامي المسرحية

◄ السينما المحترمة

حقق الفنان محمد صبحي نجاحًا كبيرًا في المسرح والدراما، ونالت أعماله الدرامية استحسان الجمهور، غير جماهيريته في السينما، وقد قال في حواره لجريدة "الوفد" 1999، أنه شارك في أفلام سينمائية ناجحة "أبناء الصمت"، "الشمس"، "وبالولدين إحسانا".كان رد النقاد السينمائيين وقتها بأن مشاركته في هذه الأفلام كانت ثانوية، لكنه رد أيضًا، وقال، إن مساحة الدور لا تهمه، فيكفي أن هذه الأفلام على حد وصفه "محترمة"، خاصة وأنه يبحث عن الاحترام في السينما، ولا يجده، وهو ما دفعه إلى أن يقرر الاعتزال مرتين، الأولى كانت في عام 1983 حتى عام 1987، ثم توقف من جديد بداية من عام 1990 لمدة عشر سنوات.عمل الفنان محمد صبحي في بداية حياته "أبلاسير" يوصل الجمهور إلى مقاعدهم، وعمل موظفًا في شباك حجز التذاكر، إلى أن أصبح حاصلا على شهادة عليا ودراسة متخصصة للدور الذي يقوم به موظف الشباك، لإنعاش السوق السوداء، وكيف يسرق الموظف في المسرح، وعرف أن 80 بالمئة من المسرحيات تباع في السوق السوداء.كما عمل "صبحي" موظفًا في شباك في سينما راديو وقصر النيل أثناء عرض حفلات عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وتعلم كيف يتم الإعلان عن أن الصفين الأولين كاملا العدد ويتم بيعهما في السوق السوداء في آخر لحظة قبل الحفلة مباشرة للعرب القادمين بطائراتهم خصيصا لحضور هذه الحفلات.لا يصنف الفنان محمد صبحي نفسه بأنه فنان كوميدي فقط، أو تراجيدي فقط، بل "تراجيكوميدي" يقدم الصنفين، خاصة وأنه يرى أن الحياة فيها الملهاة والمأساة، وهو يتعرض لذلك في أعماله الفنية، ومعظم مسرحياته الكوميدية تنبع من المأساة.ويرى أن صوت الجمهور في مسرحياته يختلف عن صوت القهقهة، فهو صوت صادر من القلب، قال"هناك فرق بين ضحك المتفرج بعد تفكير وبين الضحك بعد سماع الإفيه، فالأول يتخيل المتفرج الصورة ثم يضحك". حسب حواره في "الأهرام" 1999.تخرج الفنان محمد صبحي في معهد الفنون المسرحية عام 1970 رفقة المؤلف المسرحي لينين الرملي وهما في حالة سعي دائم للوصول إلى شكل مسرحي خاص بهما، فقدما سويًا "انتهى الدرس يا غبي"، "الهمجي"، "تخاريف".تحدث الفنان محمد صبحي عن أحلامه المسرحية التي قدمها، في حواره لمجلة "صباح الخير" 1989، وقال إنه منذ خطواته الأولى بداية من عام 1975 وهو يسير بخطى متزنة ليحقق هذه الأحلام المسرحية، وحقق بالفعل الكثير منها، وقدم "الهمجي"، "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، "وجهة نظر".ويرى الفنان محمد صبحي أن أحلامه المسرحية كانت مرتبطة بالمسرح المصري بشكل عام، وكان يفكر في أن يضع ضوابط لتصحيح مسار هذا المسرح العريق، ويحاول أن يبعده عن التجارية.أما بصفته مخرجًا مسرحيًا، يصنف نفسه كمخرج ديكتاتور قال "هذا هو لب عمل المخرج" لأنه هو الذي يجمع عناصر العمل في بوتقة واحدة على خشبة المسرح، كما أنه بإمكانه تعديل شكل صالة العرض نفسها، يضيف مقاعد أو يزيل مقاعد أخرى، بالإضافة إلى أنه من حقه أيضًا أن يجلس المشاهد على خشبة المسرح وأن يجعل من الممثل مشاهدا، فهو يعمل على تثبيت رؤيته وفكره التي يعبر عنها بكل العناصر المتاحة.كما يعمل الفنان محمد صبحي على أن يشارك في أعماله المسرحية نجوم، عكس ما يقال، من إن مسرحياته خالية من الكبار، فقد شاركته معه الفنان سعاد نصر في عرض "الهمجي"، وتعامل مع الفنان عبلة كامل في أول تعامل لها مع المسرح الخاص، في الوقت الذي رفضت فيه العمل مع عروض كثيرة مغرية.واعترف الفنان محمد صبحي، بأنه ساهم في خروج العديد من النجوم، محمود القلعاوي، هناء الشوربجي، سعاد نصر، ممدوج وافي، سحر رامي، شريهان وغيرهم.ويلفت محمد صبحي إلى أنه كون فرقة تجريبية ليقدم منهجه المسرحي إلي العالم، ففي عام 1980 أسس فرقة "استديو 80" وشاركه فيها لينين الرملي حتى عام 1993، وقدما "المهزوز"، "انتحر"، "الهمجي"، "تخاريف"، "وجهة نظر"، بالعربي الفصيح".كان رفض الفنان محمد صبحي صاحب الرصيد الكبير في المسرح والدراما، للعمل في السينما لرؤية تخصه، وهي أن السينما كانت تعيش في سنوات اعتزاله لها، في أسوأ أوضاعها، قال "أراها تعيش في أزمة مخلة بالشرف، شرف المهنة، وهي تصدي غير حقيقي لمجتمعنا، ولا تمثل الواقع المصري وبعيد كل البعد عن طبائع الشعب المصري، ولهذا فهي غير قادرة على تحريكه".ويرى الفنان محمد صبحي أن السينما لابد أن تقوم على ثلاثة أسس، فهي صناعة وفن وتجارة، لكن الفن اختلط بالتجارة، وقلت عدد الأفلام السينمائية التي تهتم بتوصيل رسالة إلى المشاهد عن طريق فن راق خال من الإثارة و"قلة أدب"، وكثرت الأفلام الأخرى التي تتعامل مع السينما على أنها تجارة، ولابد أن يحتوي الفيلم على "توابل" معروفة من الجنس والخناقات كوسيلة لضمان رواجه.وحكى "صبحي" عن محاولاته لإنقاذ السينما، رغم يقينه بأنه لن يستطع فنان بمفرده أن يواجه أزمات السينما المصرية، لكنه قرر البحث عن فيلم نظيف وجيد وناجح جماهيريا يحرك المياه الراكدة في السينما ويجبر العاملين فيها على إعادة النظر في مواقفهم عندما يشاهدون فيلما خاليًا من الإثارة والجنس والمعارك، ويحقق نجاحًا ساحقًا.يستبعد "صبحي" أن الجمهور لا يقبل على مشاهدة الأعمال الفنية الراقية التي قدمها على المسرح والشاشة الصغيرة، خاصة وأنها حققت جماهيرية كبيرة، قال "لقيت رواجا لم أكن أحلم به الناس تتلهف على أي عمل نظيف لتسارع إلى مشاهدته لأنه لا يتكرر كثيرا".