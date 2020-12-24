ترامب يصدر عفوا عن مدير حملته الانتخابية السابق

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا شاملا عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت ومستشاره السابق روجر ستون والمطور العقاري تشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر صهر ترامب.كان مانافورت أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.