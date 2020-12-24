ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور فى هونج كونج

أعلن مركز الحماية الصحية في هونج كونج الصينية أن تحليل التسلسل الجيني لعينات من حالتي إصابة بكورونا، طابق السلالة المتحورة من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا.وأوضحت رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز تشوانغ سوك - كوان، أن الحالتين لطالبين وصلا من بريطانيا.وقالت: "أحد الطالبين تعافى وخرج من المستشفى وما زال الطالب الثاني يتلقى العلاج".وأضافت: "سلطات الصحة المحلية رتبت لفرض حجر صحي على مخالطي المريضين".وسجلت هونج كونج 53 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 8353.