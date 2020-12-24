البرلمان الأرمنى يرفض إلغاء الأحكام العرفية

أكد زعيم حزب "أرمينيا المزدهرة" المعارض أرمان أبوفيان أن برلمان البلاد رفض النظر في رفع الأحكام العرفية في البلاد، بسبب إجراءات "شكلية" طالب بتوفرها الحزب الحاكم "خطوتي".وقال: "خطوتي" تشبث بالموقف الذي بموجبه لا يمكن عقد اجتماع حول ذات القضية مرتين في الشهر. عليه أن يتخذ قرارات بشأن قضايا معينة انطلاقا من أهميتها، أي أنه يمكنه من حيث المبدأ عقد اجتماع".من جهتها، قالت النائبة عن حزب "العمل الشعبي" إيفيتا تونويان في تجمع للمعارضة، إن "فصائل أرمينيا المزدهرة وأرمينيا المشرقة، شرعت بجلسة استثنائية للبرلمان في إطلاق إجراءات إلغاء الأحكام العرفية".وأشارت تونويان إلى أن "السلطات تؤخر بشكل مصطنع اتخاذ مثل هذا القرار من أجل الحد من إجراءات المعارضة، والتي سيسمح إلغاء الأحكام العرفية لها بالبدء في عملية عزل رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وهو ما تحظره الأحكام العرفية.وتسعى المعارضة إلى رحيل باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.وتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية في الـ10 من نوفمبر الماضي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى بين يريفان وباكو، وتسليم أرمينيا مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام لأذربيجان، ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.