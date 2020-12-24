«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

ـ عبد الرحيم منصور

ـ يحيى خليل

ـ أحمد منيب

ـ الأبنودي

ـ فؤاد حداد

ـ مجدي نجيب

ـ الكابتن غزالي

في لقاء تلفزيوني يحكى فاروق أبازيد شقيق الفنان محمد منير أنه كان يعرف الفنان أحمد منيب بسنوات قبل أن يلتقيه في شتاء 74، وقبلها كان قد التحق في فترة الستينات بمعهد الموسيقى العربية، لكنه ترك الدراسة بالمعهد مرة أخرى.وأكد "فاروق" أن كل الفنانين النوبيين، غنّوا في منزله، قائلًا: "كل الفنانين النوبيين غنوا في بيتي، بما إني كنت أعزب، فالمغني كان يجي يغني وياخد راحته"، كما أنه عرف الشاعر عبد الرحيم منصور قبل معرفته بـ"منيب" و"منير"، وقتما كان يلقي كلمة الصباح في مدرسة الإعدادية الثانوية في أسوان، لكن بعد أغنية "على الربابة" ذاع صيته واشتهر، في الوقت الذي كان فيه "فاروق" يبحث عن طريق.ولفت إلى أن الثلاثي عبد الرحيم منصور، وأحمد منيب، منير، حققوا نجاحًا بوجودهم سويًا، ولولا وجود "منيب" في هذه المرحلة لما حقق "منير" نجاحًا، ولا حقق "عبد الرحيم" نجاحًا ولوجود السد المنيع الكبير أمامه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.وعن الكيفية التي كان يعمل بها الثلاثة قال "فاروق"، أن "منير" كان يغني الأغنية باللغة النوبية أكثر من مرة، بلحن أحمد منيب، في الوقت الذي يجلس فيه "عبد الرحيم" ليستمع، في أحد المرات، بعدما أخذ "عبد الرحيم" شريط التسجيل، اتصل به في السادسة صباحًا، ليقول "لقيتها، لقيتها"، وكانت هي كلمات الأغنية التي كتبها "قول للغريب، حضنك هنا،دربك قريب من دربنا".لم يكن الثلاثة هم سند محمد منير في تجربته فقط، بل ساهم فنانون وشعراء آخرون في إثراء هذه التجربة التي لا تزال حية إلى وقتنا الحاضر.كان الشاعر عبد الرحيم منصور زائع الصيت في جامعة قنا، رافقه "فاروق" شقيق منير الأكبر، الذي طلب من "عبد الرحيم" أن يقدم "منير" للملحن بليغ حمدي، ولا هو يزال طالبًا في كلية الفنون التطبيقية."فاروق" و"منير" وقفا أمام بليغ حمدي، وغنّا كلاهما، فأعجب "بليغ" بالأصغر منهما "منير"، وهنا تحوّل "فاروق" مساندًا لشقيقه "منير" في حلمه.قدّم عبد الرحيم منصور محمد منير للملحن هاني شنودة، في كافيه "أورلاند" وحكى "شنودة" عن هذا اللقاء قائلًا:"دخل علىّ عبد الرحيم منصور وشوقي حجاب ومعهما شاب كان محمد منير، وقدموه لي، وأحببته من الوهلة الأولى، نشأت بيننا كيميا من اللقاء الأول".ورحل عبد الرحيم منصور مبكرًا، وعمره لا يتجاوز الـ43 عامًا، وكان لا يزال يكتب أغنياته لمحمد منير، وكان قد كتب أغنية "أنا بعشق البحر" لتغنيها "نجاة" رفقة "منير"، لكن غنتها "نجاة" بعد ذلك بمفردها.دخل محمد منير لعالم موسيقى الجاز على يد الملحن الموسيقي يحى خليل، ليكون أول مطرب عربي يقدم موسيقى الجاز من خلال ألبوم "شبابيك"، لكن التعاون تحول لخلافات حادة بينهما.قد نشرت إحدى الصحف الحزبية بعض التصريحات الصحفية للملحن يحى خليل الذي وصف تجربة محمد منير السياسية بأنها "هجص وشغل تلات ورقات"، ليرد محمد منير متعجبًا من أن "خليل" لا يزال يتذكره، ثم رد على اتهامه بأنه يغني "هجص" قائلًا:"مين اللي بيهجص، أنا ولا فؤاد حداد ولا عبد الرحيم منصور اللي غنيت لهم في ألبومي الأخير". حسب "المصري اليوم" عام 2006.لم يتوقف محمد منير عند هذا الرد، بل تساءل عما إذا كان يقدمه "هجص" طوال هذه السنوات، فماذا قدم يحى خليل بعدما افترقا، سوى موسيقى الجاز؟.حكى "خالد" ابن الملحن الراحل أحمد منير في حواره للـ"المصري اليوم"، عن الألحان الأولى التي قدمها والده، وقال، أن أول أغنية كانت في تجربة مع محمد منير "شجر الليمون"، وتوالت النجاحات بينهما إلى أن وصلت لـ48 أغنية.ووصف العلاقة التي كانت بين "منير" و"منيب" بأنه علاقة روحية، حيث كان والده بمثابة الأب الروحي لـ"منير" الذي كان أيضًا بمثابة "الحنجرة التي يتغنى بها منيب".لكن ابن "منيب" يرد على من يعتبر أن "منير" صنيعة والده، وقال، أن صوت محمد منير هو سر نجاحاته، بالإضافة إلى عوامل الإنتاج التي وفرتها شركة "سونار" التي آمنت بحالته، كما ينفي ما قيل بأن "منيب هو الملحن الملاكي لمنير"، ويشير إلى أن والده تعاون مع العديد من الفنانين الآخرين، أمثال، هشام عباس، إيهاب توفيق، فارس، وغيرهم.أما مسألة انفصالها، حكى عنها "منيب" في حوار نُشر بجريدة "الجمهورية" 1990، وقال أنه لم يحدث انفصال بينه وبينه محمد منير، لكنه أراد في السنوات الأخيرة أن يجرب بعض الأفكار الجديدة فأعطيته الفرصة ثم عاد وطلب التعاون معي مرة أخرى، وقد انتهيت من إعداد أربعة ألحان جديدة له "يامايا"، "أحلى ما فيكي الضحكاية" للـ"الأبنودي"، "يا إسكندرية" لفؤاد نجم، "يلان غني" لمجدي بخيت.التقى منير بـ"الأبنودي" عام 1989، في ألبوم "شيكولاتة"، وكتب "الخال" أغنيات، "مش جرى"، "شيكولاتة"، "كل الحاجات"، "بره الشبابيك"، وتعاونا في ألبوم "ممكن" بأغنية "الليلة دي".وفي لقاء تلفزيوني حكى الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي عن "منير" وتعاونهما سويًا مع الملحن محمد رحيم في أغنية "يونس"، وقال، أنه لم سمع "منير" يغني بحلاوة صوت غير معهودة في أغنية "يونس".و حكى "الأبنودي" أن "منير" اعتاد على زيارة الملحنين وسماع ألحانهم، وفي وقت وجوده في منزل "رحيم" سمع جملة موسيقية "يا بنات الهلالية، يا بنات الهلالية"، وعلى الفور اتفقا على زيارة "الخال" لأنه الوحيد القادر على كتابة أغنية تنسجم مع هذه الجملة، لكنه أشار عليهم بأنه "مفيش حاجة اسمها بنات الهلالية، فيه ولاد الهلالية، مرعي ويونس"، وغيّر "رُحيّم" اللحن لـ"ولاد الهلالية".ولفت "الأبنودي" إلى أن أضاف "جاي من بلاد البعيدة، لا زاد ولا ميّه" في إشارة منه إلى أن الأغنية كانت "قرعة"، وسيضر بها إذا بدأت بـ"عزيزة يا بنت السلطان".دخل فؤاد حداد مع لمجال الأغنية بنًاء على اقتراح من الشاعر عبد الرحيم منصور للشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب، إذ قال "منصور" أنه يجب على "حداد" أن يدخل مجال الأغنية المصرية ليحاول الخروج من الهامش والتجاهل الإعلامي لإبداعه، ويستفيد من الصيت الذي يحققه له مجال الأغنية، وحسبما حكى "نجيب" لـ"مصراوي"، أنهما زارا الشاعر فؤاد حداد في منزله ليقنعوه بتقديم "الليلة يا سمرة" لتكون أول تجاربه، وكان قلقًا، خشى من تورطه في مساوئ الوسط الفني آنذاك، لكن "منصور" رد على "نجيب" قائلًا:" بأنه حداد رغم أنه أستاذنا، لا يعرفه سوى المثقفين فقط، وأشعاره تصادر".لكن كانت أولى تجارب "حداد" من خلال أغنية "الليلة يا سمرة" وحققت نجاحًا كبيرًا، بعد أن لحنها أحمد منيب وغنّاها في البداية محمد حمام، لكن بعدما قرأها يحى خليل بالصدفة، طلبها لمحمد منير، وبعدها نشب خلاف بين "منيب" و"حمام" بسبب طلب "خليل"، وفي النهاية قرر "منيب" أن تكون الأغنية بلحنه لـ"منير".في حوار صحفي لجريدة "الوطن" حكى عن تعاونه مع محمد منير، وقال إن الشاعر عبد الرحيم منصور الذي كان يعتبر "منير" ابنه، هو الذي قدمه له، وقتما كان "مجدي" يعمل على ملف عن العروبة رفقة الكاتب الراحل رجاء النقاش، وانتهى من كتابة أغنية "القدس"، وتمسك "عبد الرحيم" بأن يغنيها "منير".وافق مجدي نجيب على أن يغنيها "منير" بعدما فطن إلى أنه لا يزال شابًا في بداياته، ويحتاج للمساندة، بالإضافة لإحساسه بأنه صوت مختلف، عن بقية الفنانين، قال" كان منير بمثابة حلم قابل للاستيعاب، وتقديم تجربة مختلفة" وكنت أؤمن بأنه سيكون ذو شأن في المستقبل".وبعد الوفاق بين "مجدي " و"منير" كتب لها بعد أغنية "القدس" أغنية "شبابيك"، وصارا صديقين بعدها، وسانده رفقة الشاعر عبد الرحيم منصور الذي كان يمسك بـ"منير" ويجوب به كل جلسات المثقفين، وبعدها خُصصت جلسات في الوسط الثقافي الفني من الشاعرين لـ"منير" وثالثهما الملحن أحمد منيب، واشتهر "منير" من خلال هذه الجلسات الثقافية الفنية.ولا تزال علاقتهما مستمرة إلى الوقت الحالي.حكى الشاعر الكابتن غزالي، أن محمد منير طلب منه كلمات قصيدة "فات الكتير يابلدنا، مبقاش إلا القليل" ليغنيها، وكان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي قد ضمنها في أوبريت عن دور الشرطة في السويس، مضيفًا إليها شطرتين.وطلب "منير" من الكابتن غزالي بعض التعديلات على القصيدة، للتماشى مع ذوق الجمهور كأغنية تجارية، لكن "غزالي" شرح له أن الجزء المراد تغييره هو ما أضافه " الأبنودي" لذا عليه التواصل معه واستئذانه فيه تعديله، وبعد إلحاح من "منير" تواصل "الغزالي" مع "الأبنودي" وأخبره بما طلبه "منير".وافق "الأبنودي" ولظروف مرضه، أوصى "غزالي" بعمل التعديل الذي يريده "منير"، وهو ما تم، وتواصل بعدها مع "منير" ليعمله بذلك، لكنه لم يحضر لمقابلته. قال "الغزالي":"مجاش، وأحرج نفسه، وأنا أعرف إمكانيات منير، "فات الكتير" الأغنية كبيرة عليه، ومكنتش أرجوه يقع في الغلطة دي، وبحكم الأخوة أنا قولتله اتصل بـ"الأبنودي"، وقالي أنا هجيلك السويس، وفجأة سمعت الأغنية، اللي أصلا ليها مطرب تاني وملحن تاني، وهم مش هيسيبوه".