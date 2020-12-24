المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم: لا صحة لإغلاق قرية الحامولى بسبب كورونا

نفت محافظة الفيوم ما تردد بشأن إغلاق عدد من الخدمات العامة أو إغلاق قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بالقرية خلال الأسابيع الماضية، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.وفي النهاية، تناشد محافظة الفيوم جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، تحري الدقة ‏في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.