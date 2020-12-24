محمد ثروت: ابتعدت عن الكوميديا فى فيلم «ريما» لهذا السبب

خلع الفنان محمد ثروت عباءة الكوميديا في أخر تجاربة التمثيلية في فيلم «ريما» لأول مرة منذ دخوله الحقل الفني، ليجسد شخصية مركبة لها أبعاد نفسية من خلال دور يميل لنوعية الشر.وقال "ثروت"، في تصريح لـ"الدستور "، إنه تعاقد على هذا الفيلم في وقت انشغاله بتقديم أكثر من عمل كوميدي ولكنه كان يريد أن يغير جلده وتجربة مختلفة عن الكوميديا ولكن لم يأتي له شخصية مناسبة خلال الفترة الماضية.وأضاف: "عندما عرض علي فيلم "ريما" وجدت الشخصية مختلفة ومثلما كنت أبحث عنها، لأنها استفزتني ووجدت صعب جدًا أن أرفضها، والحمدلله بعد عرض الفيلم منذ ساعات قليلة كانت ردود الأفعال طيبة للغاية وانتظر رد الجمهور وأتمنى أكون قدرت أقدم لهم محتوى مختلف وشخصية جديدة".وتابع: "الجمهور يحب مشاهدة أفلام الرعب ولكن إحنا لم نكن معتادين على تقديم هذه الأعمال في السينما العربية خلال السنوات الماضية وأرى أن الفترة الأخيرة وجدنا أكثر من تجربة سينمائية حققت نجاحًا وهو ما يؤكد أننا قادرين على تقديم الرعب ولكن كان ينقصنا الإمكانيات فقط".يذكر أن فيلم "ريما" ينتمي لنوعية أعمال الإثارة والرعبـ ومن بطولة محمد ثروت وهالة فاخر وفراس سعيد وإيهاب فهمي والطفلة ريم عبدالقادر وإخراج معتز حسام.