رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد ثروت: ابتعدت عن الكوميديا فى فيلم «ريما» لهذا السبب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
أحمد عارف
طباعة
خلع الفنان محمد ثروت عباءة الكوميديا في أخر تجاربة التمثيلية في فيلم «ريما» لأول مرة منذ دخوله الحقل الفني، ليجسد شخصية مركبة لها أبعاد نفسية من خلال دور يميل لنوعية الشر.

وقال "ثروت"، في تصريح لـ"الدستور "، إنه تعاقد على هذا الفيلم في وقت انشغاله بتقديم أكثر من عمل كوميدي ولكنه كان يريد أن يغير جلده وتجربة مختلفة عن الكوميديا ولكن لم يأتي له شخصية مناسبة خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "عندما عرض علي فيلم "ريما" وجدت الشخصية مختلفة ومثلما كنت أبحث عنها، لأنها استفزتني ووجدت صعب جدًا أن أرفضها، والحمدلله بعد عرض الفيلم منذ ساعات قليلة كانت ردود الأفعال طيبة للغاية وانتظر رد الجمهور وأتمنى أكون قدرت أقدم لهم محتوى مختلف وشخصية جديدة".

وتابع: "الجمهور يحب مشاهدة أفلام الرعب ولكن إحنا لم نكن معتادين على تقديم هذه الأعمال في السينما العربية خلال السنوات الماضية وأرى أن الفترة الأخيرة وجدنا أكثر من تجربة سينمائية حققت نجاحًا وهو ما يؤكد أننا قادرين على تقديم الرعب ولكن كان ينقصنا الإمكانيات فقط".

يذكر أن فيلم "ريما" ينتمي لنوعية أعمال الإثارة والرعبـ ومن بطولة محمد ثروت وهالة فاخر وفراس سعيد وإيهاب فهمي والطفلة ريم عبدالقادر وإخراج معتز حسام.

موضوعات متعلقة

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج 4-0 بالدورى الفرنسى

مانشستر يونايتد يبلغ نصف نهائى كأس الرابطة بفوزه على إيفرتون 2-0

ريال مدريد يفوز على غرناطة 2-0 فى الدورى الإسبانى

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «حكاية العمر كله» بسينما الهناجر.. الليلة

صدور كتاب «العوالم الكونية السبعة» عن دار الرافدين

معرض للفن التشكيلى وآخر للكتاب بمركز طلعت حرب الثقافى.. اليوم

باقة من أجمل الأعمال التراثية بقصر الأمير بشتاك.. الليلة