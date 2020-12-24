بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إنه أمر بوقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.وأضاف شابس: "لقد اتخذت قرارا بإيقاف الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا إلى إنجلترا بصفة مؤقتة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الخميس في أعقاب تفشي سلالة جديدة من كورونا".وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك رصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.وأكد هانكوك تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لدى أشخاص خالطوا وافدين زاروا جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.ولفت الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها في بريطانيا مؤخرا.