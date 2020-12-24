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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلوسى: ترامب يعرض أمننا للخطر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:39 ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت في 28 ديسمبر الجاري على تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب ضد الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار.

ووصفت بيلوسي فيتو ترامب على مشروع القانون بأنه "عمل متهور يضر بقواتنا المسلحة ويعرض أمننا للخطر"، وخاصة في الوقت الذي "تتعرض فيه بلادنا لهجوم سيبراني واسع النطاق".

وأَضافت أن تصرفات ترامب "غير مسؤولة"، وأن عرقلته تبني قانون الميزانية تتعارض مع القيم الوطنية الأمريكية وتحرم الولايات المتحدة مع حلفائها من "أدوات حماية الأمن العالمي".

وشددت على أن مشروع القانون يحظى بدعم من الحزبين، وأن الكونجرس كان يصوت على الميزانية الدفاعية خلال الـ60 عاما الأخيرة دون أي عوائق.

واستخدم الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي أقره الكونجرس في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات على مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" اللذين تنفذهما روسيا بالتعاون مع دول أوروبية وتركيا، إضافة إلى عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.

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