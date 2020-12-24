افتتاح فيلم «ريما» فى غياب مايا نصرى وهالة فاخر

رغم أن العالم في مرحلة ترقب وحذر من الموجة الثانية من فيروس كورنا إلا أن هناك عددًا من الأفلام جاهزة للطرح في دور العرض المصرية، تزامنًا مع موسم الكريسماس ورأس السنة.يأتي في بداية هذه الأعمال السينمائية فيلم «ريما» وهو يميل إلى نوعية أفلام الرعب والإثارة، بطولة عدد من الفنانين الشباب وهم محمد ثروت وهالة فاخر وإيهاب فهمي وفراس سعيد والطفلة ريم عبد القادر وإخراج معتز حسام وتأليف أحمد عمر.تم عرض الفيلم منذ ساعات في احتفال خاص تضمن صناع العمل وعدد من الفنانين المدعوين بحضور عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية بأحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس.حضر العرض عدد من الفنانين الشباب وهم محمد عز ونضال الشافعي ورامي وحيد وأحمد التهامي والمخرج إبرام نشأت وموزع إغاني المهرجانات «ساسو».وغاب عدد من أبطال الفيلم من الحضور وهم مايا نصري لتواجدها في بيروت، وهالة فاخر وفراس سعيد لارتباطهما بتصويرأحد أعمالهم الفنية.فيلم «ريما» يدور حول الطفلة «ريما» التى تجسد شخصيتها ريم عبد القادر، لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها في ثاني عمل لها يميل لنوعية أعمال الرعب والتشويق بعد مسلسل «ما وراء الطبيعة» بعد أن جسدت شخصية العفريته شيراز.