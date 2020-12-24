واشنطن تدعو للشفافية بعد إرسال تعزيزات روسية لأفريقيا الوسطى

دعت الولايات المتحدة، إلى الشفافية ووقف العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أن أرسلت روسيا 300 "مدرب عسكري" إلى هذا البلد الذي يعاني مجددا من جراء هجمات المتمردين قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس" تعليقا على دور موسكو: "موقفنا دائما هو أن الدول التي تقدّم المساعدة، عسكريا أو غير ذلك، يجب أن تفعل هذا بطريقة شفافة ومنسقة، بحيث تأتي هذه المساعدة لتدعم الرغبة في الحكم الرشيد والاستقرار لشعب أفريقيا الوسطى".واستولى المتمردون الثلاثاء على مدينة رابعة في أفريقيا الوسطى هي بامباري على بعد 380 كلم شمال شرق العاصمة بانغي، كما أكد رئيس بلديتها ومسؤولون كبار في الحكومة والأمم المتحدة.وقالت الخارجية الأمريكية إنها "تعرب عن أسفها" لتصاعد العنف قبل انتخابات الأحد، خصوصا استيلاء المتمردين على بامباري.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وضمان قدرة شعب إفريقيا الوسطى على ممارسة حقه في المشاركة في انتخابات سلمية في 27 ديسمبر".وأعلنت روسيا الثلاثاء أنها أرسلت 300 مدرب عسكري إضافي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تدعم السلطة القائمة، بعد هجوم شنته جماعات متمردة وصفته الحكومة بأنه "محاولة انقلاب".وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "بهدف مساعدة بانغي في تعزيز القدرات الدفاعية لجمهورية أفريقيا الوسطى، استجابت روسيا بسرعة لطلب الحكومة (إفريقيا الوسطى) وأرسلت 300 مدرب إضافي لتدريب الجيش الوطني".وأوضحت الوزارة أنها أبلغت هذا القرار إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي شكلت بموجب القرار 2127 بشأن العقوبات ضد جمهورية أفريقيا الوسطى.وأعرب الكرملين الإثنين عن "قلقه الشديد" إزاء الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى.وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "تثير المعلومات الواردة من هذا البلد قلقا شديدا".وفي هذا البلد الذي يعد 4،9 ملايين نسمة ويعتبر من بين الأفقر في العالم رغم غناه بالألماس، تتولى عناصر من شركات أمن روسية خاصة حماية الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ويتولى اختصاصيون أجانب تدريب القوات المسلحة في البلاد.