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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع حالة مصابى الشرطة فى حادث الصحراوى الشرقى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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حرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على زيارة المصابين في حادث تصادم لوري شرطة وميكروباص مع سيارة نقل، بالطريق الشرقي، حيث تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وأسفر الحادث عن إصابة 11 من رجال الشرطة.

واطمئٔن المحافظ على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وجروح.

ورافق المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى؛ لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
جولة محافظ المنيا
محافظ المنيا يتابع حالة مصابى الشرطة فى حادث الصحراوى الشرقى
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
محافظ المنيا يتابع حالة مصابى الشرطة فى حادث الصحراوى الشرقى
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا

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