مليون أمريكى تلقوا اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن

أعلن مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن مليون أمريكي تلقوا حتى الآن جرعة أولى من لقاح ضد كورونا.وقال روبرت ريدفيلد إن "الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة. أبلغتْ السلطات المحلية عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام".وقال منصف السلاوي، مستشار برنامج أطلقته الحكومة الأمريكية لتطوير لقاحات ضدّ الفيروس، إنّ هدف تلقيح 20 مليون شخص بحلول نهاية العام: "لن يتحقق على الأرجح".وتسعى الولايات المتحدة إلى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الربع الأول من 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الربع الثاني، حسب السلاوي.ودعا ريدفيلد الأمريكيين إلى الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي ووضع كمامات، طالما أن اللقاح لم يُعط بعد لجميع سكان البلاد.من جهته قال كبير الخبراء الأمريكيين حول الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، الأربعاء، إنه إذا سارت عملية تلقيح السكان في الولايات المتحدة بسلاسة، فقد يصل مستوى المناعة ضد الفيروس في البلاد إلى ما بين 70 و85 في المئة بحلول الصيف المقبل.