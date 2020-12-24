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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا: إصابات كورونا ستتجاوز الموجة الأولى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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حذرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا من أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد سيتجاوز قريبًا الذروة التي بلغتها الموجة الأولى في وقت سابق من العام، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد سلالة جديدة أسرع انتشارًا.

وقالت الوزارة، إن الحالات الإيجابية زادت 14046 لترفع إجمالي الإصابات إلى 954258، وبلغ المعدل الإيجابي، أو النسبة المئوية التي جاءت إيجابية في كل فحوص الكشف عن فيروس كورونا، 26 في المئة أي نحو مثلي متوسط نسبة الإصابات التي شهدتها البلاد قبل ديسمبر حين أظهر الفيروس علامات التراجع.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، إن تحورًا جينيًا جديدًا لكوفيد-19 ظهر في البلاد، وقد يكون مسؤولًا عن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.

ويقول مسؤولون محليون وفي منظمة الصحة العالمية، إن الفيروس الجديد يختلف عن ذلك الذي تم تحديده في بريطانيا، على الرغم من أن كلاهما يحمل طفرات تجعله أكثر قابلية للانتقال من السلالات المنتشرة سابقًا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، لإعلان أحدث معدلات الإصابة، إن مواطني جنوب إفريقيا سيحتاجون إلى مراجعة القيود الحالية والنظر في فرض مزيد من الإجراءات لضمان أننا نحد من معدل الانتشار المقلق.

وأضافت: «معدل التفشي أسرع كثيرًا من الموجة الأولى، وسنتجاوز ذروة الموجة الأولى في الأيام المقبلة».

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