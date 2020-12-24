البرازيل: إجراءات تحفيز جديدة فى حال الإغلاق

أعلنت وزارة الاقتصاد البرازيلية، إعداد سلسلة من إجراءات التحفيز لدعم الشركات والعمال في حالة اللجوء إلى فرض إجراءات إغلاق مجددًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين القول، إن الخطط تتضمن صرف مخصصات الضمان الاجتماعي مبكرًا ومنع مكافأة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وصرف ما يعرف بأجر الشهر الـ 13 للمتقاعدين، إلى جانب تأجيل سداد الضرائب المستحقة على الشركات.يذكر أن هذه الإجراءات تشبه حزمة الإجراءات التي كانت الحكومة البرازيلية قد اتخذتها في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي ستؤثر على التدفقات النقدية للحكومة، ولكن ليس على أهدافها لميزانية العام المقبل.وقال مصدر- طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة بلومبرج- إن الحكومة لا تفكر حاليًا في تمديد برنامج الدعم المالي للعمالة غير الرسمية، والذي كلف الدولة حوالي 223 مليار ريل برازيلي (62 مليار دولار) خلال العام الحالي، ولكن قد يصبح التمديد ضروريًا إذا استمر فرض إجراءات الحجر الصحي الصارمة لفترة طويلة.