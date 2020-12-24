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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المكسيك تمدد مهلة المحادثات بشأن ملكية كشف نفطى كبير

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
كشف نفطى
كشف نفطى
وكالات
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قررت الحكومة المكسيكية تمديد المهلة الممنوحة لمجموعة شركات بقيادة شركة تالوس إنيرجي، للتوصل إلى اتفاق مع شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة بتروليوس ماكسيكانوس بشأن ملكية كشف نفطي كبير في المكسيك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيرجيو مايورم، نائب رئيس الشئون المالية في شركة تالوس القول إن وزارة الطاقة المسكيكية منحت الجانبين مهلة حتى 25 مارس المقبل؛ لتسوية الخلاف بينهما بشأن حصص الملكية في حقل زاما النفطي والشركة التي ستتولى تشغيله.

كانت الوزارة قد منحت الجانبين في يوليو الماضي مهلة قدرها 120 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن حل النزاع.

يذكر أن الخلاف حول أكبر كشف نفطي جديد في المكسيك تقوم به شركة خاصة منذ عقود، يعتبر قضية مهمة بالنسبة لمستثمري قطاع الطاقة المكسيكي في المستقبل. وتسعى حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى إعطاء الأفضلية لشركات الدولة في قطاع النفط، كما يستمر الخلاف حول حقل زاما منذ العام الماضي.

واكتشفت شركة تالوس حقل زاما عام 2017 في المياه الضحلة أمام سواحل المكسيك، حيث يتمدد إلى منطقة امتياز مملوكة لشركة بيميكس الحكومية المكسيكية للنفط.

وبحسب الدراسات فإن حوالي 60% من احتياطيات الحقل المكتشف موجودة في المنطقة التي فازت تالوس وشركاؤها بها في أول مزايدة تنافسية تشهدها المكسيك لبيع تراخيص التنقيب عن النفط عام.2015 وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 670 مليون برميل نفط قابلة للاستخراج في حقل زاما.

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