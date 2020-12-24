النمسا: أجهزة الاستخبارات فشلت فى منع هجوم فيينا

أخفقت أجهزة الاستخبارات النمساوية في تقييم المخاطر العالية المحتملة للرجل الذي ارتكب هجومًا إرهابيًا في فيينا في نوفمبر الماضي، على الرغم من وجود إشارات واضحة في الأسابيع السابقة للهجوم، حسبما وجدت لجنة تحقيق في تقرير نشر الأربعاء.وقامت الشرطة بقتل كوجتيم فيزولاي بعد أن أطلق النار وقتل أربعة أشخاص وأصاب حوالي 20 آخرين في العاصمة النمساوية في 2 نوفمبر، بعد أقل من عام من إطلاق سراحه المشروط في ديسمبر 2019.وكان قد قضى عقوبة السجن لمحاولته الانضمام إلى تنظيم «داعش» المتطرف في سوريا.وأوضحت لجنة الخبراء، التي شكلتها الحكومة، أن وكالة استخبارات الشرطة في فيينا- المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب - أجرت فقط تحليلًا لمخاطر فيزولاي في سبتمبر وأكتوبر.وكتب خبراء القانون والشرطة في التقرير المؤقت: «يبدو من غير المقبول أن يستغرق تقييم أولي قرابة 10 أشهر».