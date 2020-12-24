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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: لا تهاون فى حقوق المرأة البرلمان القادم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:04 ص
آمال رزق الله
آمال رزق الله
صقر محمد
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قالت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنه مع بداية دور الانعقاد التشريعي الأول لمجلس النواب القادم، وفتح الملفات الهامة التي تخص كافة أطياف المجتمع وعلى رأسها المرأة المصرية، لن يكون هناك أي نوع من أنواع التهاون فيما يتعلق بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية المزمع مناقشته في البرلمان القادم 2021.

وأكدت رزق الله، في بيان لها، أن مناقشة بعض المواد الموجودة بقانون الأحوال الشخصية هو أمر لا ضرر منه على الإطلاق، طالما لن ينتقص من الحقوق التي يكفلها للمرأة، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يؤكد بصورة دائمة على صون حقوق المرأة المصرية بقانون الأحوال الشخصية.

كما أشارت عضو البرلمان إلى أن هناك بعض المواد التي تمثل حقًا أصيلًا للمرأة المصرية لا يجوز المساس بها إطلاقًا وهي المواد المتعلقة بالنفقات مثل (نفقة العدة - نفقة الطفل)، مؤكدة أن البرلمان المصري كان ولا زال مُحافظا على حقوق المرأة المصرية لا مستقتطعًا منها.

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