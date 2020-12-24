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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 24-12-2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:23 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية اليوم الخميس 24-12-2020.

ويواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة بالقطاع المصرفي.

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.


سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 24-12-2020


البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.


جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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