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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر ستاندرد أند بورز تغلق على ارتفاع

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
ستاندرد أند بورز
ستاندرد أند بورز
وكالات
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أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا، الأربعاء، حيث ضخ المستثمرون المال في القطاعات المتوقع أن تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد عندما يتعافى من الأزمة الصحية العالمية متشجعين باتفاق تحفيز متوقع وتراجع طلبات إعانة البطالة.

وفي حين تصدر المكاسب المؤشر داو القيادي والشركات الصغيرة، أغلق المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم التكنولوجيا على هبوط طفيف، وتفوقت أسهم الشركات الحساسة لمخاطر الدورة الاقتصادية، والتي عصفت بها الإغلاقات الإلزامية، لكن من المتوقع أن تكون الأكثر استفادة في حالة تعافي الاقتصاد.

وقال ماثيو كيتور، العضو المنتدب في مجموعة كيتور لإدارة الثروات، "الالتفات إلى القطاعات المتراجعة مؤشر محل ترحيب كبير.. إنه يدل على أهمية التقييم والتنويع".

وتابع: "وهو يدل أيضا على وجود الأمل.. عندما ترى النفط يرتفع وقطاعات السفر والسياحة ترتفع، يشير هذا إلى سوق تنظر إلى الأمام وتحدد الأسعار بناء على ذلك الأمل".

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 113.96 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة ليصل إلى 30129.47 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 2.72 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 3689.98 نقطة، وتراجع ناسداك 36.80 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 12771.11 نقطة.

وارتفع سهم فايزر للصناعات الدوائية عقب صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 بحلول يوليو.

واتفقت ميرك أند كو على تزويد الحكومة الأمريكية بما يصل إلى 100 ألف جرعة من علاجها لمرض كوفيد-19، مما رفع سهم الشركة.

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