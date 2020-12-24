الاتحاد الأوروبى يدين الاغتيالات فى أفغانستان

دان الاتحاد الأوروبي، مناخ الخوف الناتج من عمليات القتل التي تستهدف فاعلين في المجتمع المدني في أفغانستان والسعي لزعزعة استقرار البلاد المنخرطة في مسار لإحلال السلام.وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بويل، "شهدت أفغانستان في الأشهر الأخيرة ارتفاعا مقلقا في الهجمات الموجّهة والاغتيالات المنتظمة لصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين للمجتمع المدني وموظفين".وأضافت أن "اغتيال يوسف رشيد، الناشط البارز في المجتمع المدني ومدير المنتدى من أجل انتخابات حرة ونزيهة في أفغانستان، تلى اغتيال رحمة الله نكزاد الصحافي ورئيس اتحاد صحفيي غزنة وخمسة أطباء في الأيام الثلاثة الأخيرة".وذكّرت بأن "بين الضحايا الآخرين حديثا ياما سياواش المذيعة السابقة في تلفزيون +تولو+، ومالالي مايوند الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة".وشددت على أن "هذه الاعتداءات تشيع مناخ خوف وقمع وتعوق تقدم أفغانستان في وقت ينخرط البلد في مسار سلام. يجب أن يتوقف العنف".ونبهت الى أن "الاتحاد الأوروبي ينتظر إنجاز تحقيقات شفافة ومعمقة في هذه الاعتداءات والاغتيالات".