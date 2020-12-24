عرض فيلم «حكاية العمر كله» بسينما الهناجر.. الليلة

تعرض سينما الهناجر، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، في السادسة من مساء اليوم الخميس، الفيلم التسجيلي "حكاية العمر كله" من إخراج عادل السيد رئيس الجمعية.ويستعرض الفيلم أهم المحطات الفنية والإنسانية في حياة الموسيقار فريد الأطرش"، يعقب عرض الفيلم فقرة فنية للمطرب سيد منصور الذى يقدم عدد من أشهر الأغاني التي أبدعها فريد الأطرش، من بينها: "أول همسة، قلبي ومفتاحه٬ مش كفاية٬ جميل جمال٬ بقي عايز تنساني٬ أحبك ياني٬ يا حبايبي يا غايبين٬ علشان ماليش غيرك وغيرها".كما تتضمن الاحتفالية شهادات عدد من المؤرخين والنقاد حول سيرة ومشوار الموسيقار الراحل، منهم: الناقد محمود معروف ومدير التصوير السينمائى محمود عبد السميع.وتقام الاحتفالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.