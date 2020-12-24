رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يعتزم سداد جزء من قرض صندوق النقد الدولى قريبا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
طباعة
تعهدت الحكومة المغربية بسداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فورا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المغربي تجاوز أسوأ تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الجفاف الشديد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إنه لا حاجة إلى مراقبة أداء اقتصاد المغرب بعد انتهاء تنفيذ برنامج التمويل، بعد إعلان اعتزامه إعادة سداد جزء لم يتحدد من خط الائتمان الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.

وقالت وزارة المالية المغربية، اليوم، إنها تعتزم سداد حوالي 936 مليون دولار من قرض الصندوق بحلول 8 يناير المقبل، أي قبل انتهاء فترة السماح بنحو 30 شهرا وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح "بتخفيف الالتزامات المالية السيادية للمغرب" وستعزز "ثقة" المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

في الوقت نفسه، يتوقع المغرب استمرار احتياطياته من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية التي تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر على المدى
المتوسط.

وأشارت وزارة المالية إلى الازدهار المحتمل للمغرب التي تضررت مصادر النقد الأجنبي لديها مثل السياحة والصادرات وبخاصة إلى الأسواق الرئيسة في أوروبا، من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي.

ودفع هذا الموقف السلطات المغربية إلى طرح سندات في السوقين المحلية والأجنبية بقيمة 3 مليارات دولار.

من ناحيته، قال صندوق النقد إن استقرار تدفق التحويلات المالية للمغاربة العاملين في الخارج وتراجع الواردات ساهم في استمرار الاحتياطي الرسمي "عند مستوى مناسب".

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، بعد انكماش متوقع بمعدل 2.7% خلال العام الحالي، ودفع هذا الموقف السلطات المغربية إلى طرح سندات في السوقين المحلية والأجنبية بقيمة تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر.

موضوعات متعلقة

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

مواعيد برنامج انت مين The Masked Singer

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج 4-0 بالدورى الفرنسى

مانشستر يونايتد يبلغ نصف نهائى كأس الرابطة بفوزه على إيفرتون 2-0

ريال مدريد يفوز على غرناطة 2-0 فى الدورى الإسبانى

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «حكاية العمر كله» بسينما الهناجر.. الليلة

صدور كتاب «العوالم الكونية السبعة» عن دار الرافدين

معرض للفن التشكيلى وآخر للكتاب بمركز طلعت حرب الثقافى.. اليوم

باقة من أجمل الأعمال التراثية بقصر الأمير بشتاك.. الليلة