ارتفاع أسعار النفط عالميا 2%

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، مستفيدة من تراجعات في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير مما دعم آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار بما يعادل 2.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 51.20 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.1 دولار أو 2.3 بالمئة لتغلق على 48.12 دولار.تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم.وانخفضت مخزونات البنزين على نحو مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير 2.3 مليون برميل ليسجل 148.9 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات.وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن: "رأينا تعافيا متواضعا في الطلب على نواتج التقطير وعلى البنزين وهو ما يرجع إلى موسم العطلات.. أرقام الطلب تلك بالإضافة إلى تراجعات مخزون البنزين والمقطرات ساعدت في دعم السوق هذا الصباح".