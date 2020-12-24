معرض للفن التشكيلى وآخر للكتاب بمركز طلعت حرب الثقافى.. اليوم

يُقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ معرض فن تشكيلي وأعمال فنانين وأطفال موهوبين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى معرض كتب ثقافية في مختلف فروع المعرفة بالتعاون بين المركز والهيئة العامة لقصور الثقافة (إدارة التمكين الثقافي) والمركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين.كما يتضمن اليوم معرض مشغولات وأعمال يدوية لذوي الهمم بجمعيات: شمس الأمل (المنصورة)، النور والأمل (القاهرة)، مشوار التحدي (القاهرة)، نور البصيرة (الجيزة) ومؤسسة "انا إنسان"، ويصاحب اليوم فقرات موسيقية وورش عمل.يأتي ذلك في إطار الاحتفالات العالمية بذوي القدرات الخاصة خلال شهر ديسمبر، والتي تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "اليوم المصري لذوي الاحتياجات الخاصة"، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.