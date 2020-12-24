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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد موافقة البرلمان.. رومانيا تنتظر الحكومة الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
البرلمان الروماني
البرلمان الروماني
وكالات
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وافق البرلمان الروماني بمجلسيه، على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرورأسبوعين على الانتخابات في تصويت سريع المسار، يهدف إلى مباشرة مجلس الوزراء على الفور لعمله لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ولدعم الموارد المالية للدولة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أصبح رئيس الوزراء فلورين سيتو، رجل الاقتصاد البالغ من العمر 48 عاما الأربعاء، سابع رئيس وزراء للدولة البلقانية خلال ست سنوات.

ويسعى سيتو لإنهاء فترة انهيار الحكومة وفضائح الفساد التي جعلت رومانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تقلبا سياسيا على مدى العقد الماضي.

وبدعم من تحالف ثلاثي بقيادة حزبه الليبرالي،حصل سيتو على تأييد 260 صوتا، مقابل 186 صوتا معارضا في تصويت مشترك من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.

لكن البقاء في السلطة خلال السنوات الأربع المقبلة سيكون صعبا، مع استمرار تأثر الاقتصاد سلبا بجائحة كورونا، التى تسببت في أحد أعلى معدلات الوفيات في شرق الاتحاد الأوروبي.

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