إصابات كورونا فى سوريا تتخطى 10 الأف

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 129 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا مساء الأربعاء.وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم "تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 10571، كما سجل شفاء 42 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 492".وأضاف البيان أنه تم تسجيل "وفاة 11 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 641".