2000 دولار لكل مواطن.. النواب الأمريكى يصوت على قانون «منحة كورونا»

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن المجلس يعتزم التصويت صباح الخميس، على مشروع قانون يسمح بصرف منحة قدرها 2000 دولار لكل أمريكي بناء على رغبة الرئيس دونالد ترامب بدلا من صرف 600 دولار، كما هو مقرر في حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونجرس يوم الأحد الماضي، لتخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأمريكيين.وقالت بيلوسي، العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، إنه على الرئيس ترامب الضغط على زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي للموافقة على تمرير مشروع القانون بالإجماع.وقالت "بيلوسي" إن موافقة ماكارثي مطلوبة من أجل تمرير مشروع القانون الذي سيستفيد منه أغلب الأمريكيين بالإجماع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.