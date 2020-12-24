باقة من أجمل الأعمال التراثية بقصر الأمير بشتاك.. الليلة

يستقبل مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية فنية موسيقية جديدة تقدمها "فرقة فويس باند" قيادة – إسلام جاد.وتُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات المصرية لكبار عمالقة الفن المصري منها: مغرم صبابة٬ عدوية٬ تحت الشجر يا وهيبة٬ لمحمد رشدي، قدك المياس من التراث الحلبي، أهواك٬ تخونوه٬ أنا لك ع طول لعبد الحليم حافظ، لولا الملامة٬ خليك هنا خليك٬ والعيون السود لوردة، فكروني٬ وأمل حياتي لأم كلثوم، أما براوة٬ ليلة م الليالي فاتونا لنجاة الصغيرة، وساكن في حي السيدة لعبد المطلب٬ سحب رمشه وأهل إسكندرية لمحمد قنديل وغيرها من الأعمال التراثية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.