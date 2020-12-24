ماكرون يدين محاولات زعزعة الاستقرار فى أفريقيا الوسطى

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا وأمر بأن تحلق طائرات مقاتلة فوق البلد الأفريقي من أجل "التعبير عن إدانة فرنسا لمحاولات زعزعة الاستقرار" فيه، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.وجاء في بيان الرئاسة أن ماكرون دان خلال المحادثة: "محاولات جماعات مسلحة وبعض القادة السياسيين، بينهم (الرئيس الأسبق) فرنسوا بوزيزيه، التي تهدف إلى عرقلة تنفيذ اتفاقات سلام وتنظيم الانتخابات" الرئاسية والتشريعية المقررة الأحد.وأضاف أن الرئيس الفرنسي "ذكّر بالتزام فرنسا المستمر إلى جانب سلطات إفريقيا الوسطى وشعبها للمساهمة في جهود إحلال الاستقرار في البلاد".وأطلقت جماعات مسلحة تسيطر على أكثر من ثلثي مساحة البلد غير المستقر هجوما قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يفوز بها تواديرا. وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت ترشح بوزيزيه.وكشفت الرئاسة الفرنسية أنه "بطلب من الرئيس تواديرا، وبالاتفاق مع (قوة الأمم المتحدة) مينوسكا" أمر ماكرون بأن تنفذ "طائرات مقاتلة مهمة تحليق فوق أراضي إفريقيا الوسطى".وأوضحت أن "هذه المهمة نفذت في اليوم ذاته تعبيرا عن إدانة فرنسا لمحاولات زعزعة الاستقرار" في البلد، بدون أن تقدم تفاصيل أخرى.علاوة على ذلك، "أشاد" ماكرون وتواديرا "وعبرا عن دعمهما لعناصر مينوسكا الذين قدموا إلى جانب جيش أفريقيا الوسطى ردا حازما على محاولات زعزعة استقرار البلاد".