باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج 4-0 بالدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارا عريضا على ضيفه ستراسبورج بأربعة أهداف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.سجل رباعية باريس سان جيرمان، تيموتي بيمبيلي وكيليان مبابي وإدريسا جاي ومويس كين في الدقائق 18 و80 و89 و91.الانتصار الكبير رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.