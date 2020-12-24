توقيع رواية «عقلان» للكاتب اليمنى محمد عبده الشجاع.. اليوم

تقيم مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "عقلان" للكاتب اليمني محمد عبده الشجاع، والصادرة عن الدار.ويشارك في المناقشة من خلال أوراق نقدية ومقاربات، مجموعة من الأكاديميين والأدباء اليمنيين والمصريين هم: الدكتورة رشا غانم من الجامعة الأمريكية وهي من ستدير الفعالية، والدكتور عادل الشجاع أستاذ الأدب والنقد جامعة صنعاء، والناقد إبراهيم موسى النحاس، والكاتب والأديب محمد الغربي عمران.وتعتبر رواية "عقلان" الصادرة مطلع العام الجاري٬ أول عمل روائي للكاتب، بالإضافة إلى "قطرات من غرف القلب" عمل شعري دار عبادي صنعاء 2006، وعمل آخر حمل عنوان "جُرحًا توحَّد كيْ ينتقي شكَل مَوتِه" شعر الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر 2013.وتعكس الرواية الفجوة بين هموم الكبار وهموم البسطاء٬ وتقدم تفاعلات مجتمع خرج للتو من حرب استدعت الصراع الأيديولوجي إلى بيئة تتدين بفطرة المسلم الأول٬ ولا تعرف شيئًا خلف ذلك من أفكار الآخرين خارج القرية٬ رغم ذلك عاش في أوساطهم المتدين السلفي والإخوانِ٬ واليساري وتقاسموا شباب القرى كوقود للحرب الخاصة بهم.