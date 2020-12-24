«المحميات الطبيعية فى مصر» على طاولة الأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "المحميات الطبيعية في مصر.. رؤية واستثمار" والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس٬ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.تدير الندوة الدكتورة فاطمة عبد الله فرجاني٬ ويشارك بها كل من: الدكتور عوض عبد المعبود سالم - الأستاذ بقسم الجغرافيا جامعة القاهرة٬ وكلمة بعنوان "توزيع المحميات الطبيعية في مصر".كما يشارك الدكتور عادل عبد الله سليمان، مساعد مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة٬ ويتحدث عن "الاستشمار في المحميات الطبيعية"، والدكتور حسام شعبان محمد، مدير الإدارة البيئية والتفتيش البيئي بجهاز شئون البيئة ويتناول "المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي.. أهمية واستثمار".يذكر أن المحميات الطبيعية٬ هي مناطق مخُصّصة للحفاظ على الطبيعة، وإجراء البحوث العلمية المتعلّقة فيها، وحماية الحياة البرية من نباتات وحيوانات، وذلك من خلال تطبيق الوسائل والأساليب المختلفة التي ساهمت في جعل الأراضي غنية بالحياة البرية فيما مضى.