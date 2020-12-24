وزير الأوقاف ونظيره السودانى يفتتحان المعسكر التثقيفى المشترك للأئمة بالإسكندرية

يفتتح الدكتور مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، اليوم الخميس، المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف بمدينة الإسكندرية.يشارك في المعسكر عدد من الطلاب الأندونيسيين، والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.ويزور الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف مكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا.