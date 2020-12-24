نائب بالفيوم: اتجاه لوقف استقبال الجمهور بـ الحامولى بسبب كورونا

أعلن النائب عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع الصعيد، أنه بناء على التواصل بينه وبين النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، تم التشاور على وقف استقبال الجمهور من أهالي الوحدة المحلية بقرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك عقب زيادة أعداد الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد بين أهالي القرية.وأضاف أنه جارٍ التعقيم والتطهير بكافة المؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات، وتعقيم وتطهير كل الأماكن الحيوية بالوحدة المحلية بالحامولي.وأشار إلى توفير كل ما يلزم لخدمة ورعاية أهالي القرية، من أسطوانات أكسجين ومنظمات، وأجهزة قياس الأكسجين، وأجهزة قياس السكر، وأجهزة قياس الضغط، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الرعاية الغذائية اللازمة، ويجب على الأهالي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.