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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«إجازة فى بركة دماء».. رواية تدور حول أجواء الجريمة الغامضة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
إجازة فى بركة دماء
إجازة فى بركة دماء
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية للرواية البوليسية «إجازة في بركة دماء»٬ للكاتب الأمريكي مايكل كونللي٬ وترجمة ماجد حامد.

تدور أحداث الرواية في أجواء الجريمة الغامضة؛ فبعد ثلاثة عشر عامًا على اختفاء «ماري جيستو» في ظروف مبهمة، رُجحت فيها فرضية الموت، ظل المحقق هاري بوش يبحث عن الجاني المفترض ليعرف مصير الفتاة أو على أقل تقدير ليسترجع رفاتها.

وذات يوم يتلقى اتصالًا من مكتب المدعي العام، هذا الاتصال قلب الأمور رأسًا على عقب، فقد ظهر القاتل، بعد أن عُثِرَ في سيارته على أشلاء امرأتين مقطعتين، وبعد أن طلبت له النيابة العامة عقوبة الإعدام، عرض محاميه استبدال الإعدام بالحبس المؤبد مقابل أن يخبر الشرطة عن إحدى عشرة جريمة من بينها جريمة مقتل ماري جيستو.

عند هذا المنعطف، تبدأ المعضلة الأخلاقية الأولى في الرواية؛ فعقوبة قتل امرأتين هي الإعدام، ولكن الاعتراف بقتل إحدى عشرة ضحية عقوبته السجن المؤبد، وتتوالى المعضلات وشكوك هاري بوش تطال الجميع من المدعي العام إلى المحقق المساعد، وتتسع دائرة شكوك المحقق المحنّك لتشمل مشتبهًا به قديمًا، تتطور الأحداث بشكل سريع وما كان تحقيقًا واحدًا يصبح تحقيقات بعد أن تسيل دماء وتزهق أرواحُ محققين، وهذا ما يحرف مسار التحقيق أكثر من مرة.

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