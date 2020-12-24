عرض «سيرينا» بمسرح سيد درويش لفرقة الرقص الحديث.. اليوم

تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ العرض المسرحي الراقص الفنى"سيرينا" لفرقة الرقص المسرحي الحديث٬ من تصميم وإخراج سالي أحمد.ويتناول العرض حكاية عروس البحر التي تحلم بالتحول إلى فتاة بشرية، ويتحقق الحلم لتخوض تجربة جديدة وتكتشف مشاعر مختلفة ومتناقضة، منها عاطفة الحب٬ فهل ستتعايش مع تحولها الجديد أم تكتشف أنها عاشت في خدعة كبيرة ووهم امتلك حواسها٬ هذا ما سيكشف عنه العرض.يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، التي قدمت أكثر من 26 عرضًا وشاركت في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية حيث قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض "الفيل الأزرق" في عام 2015.