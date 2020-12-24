الكنائس الكاثوليكية تقيم قداسين فى عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد، حيث أعلن عدد من الكنائس، إقامة قداسين خلال الاحتفال بالعيد، والذي تحييه الكنيسة الكاثوليكية وفقًا للتقويم الغربي في 25 ديسمبر من كل عام.وأعلنت الكنيسة الكلدانية بمصر، إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد أحدهما في 24 ديسمبر الجاري، والآخر صباح اليوم التالي 25 من ذات الشهر.أما كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، فأعلنت عن إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد أحدهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم ذاته.وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر الجاري، وفقًا للتقويم الغربي.وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان في وقت سابق، إنه بخصوص قداس عيد الميلاد، ستتم إقامته في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية، ويمكن إضافة قداس آخر يوم العيد صباحًا، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إيبارشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.وشددت الكنيسة الكاثوليكية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن لا يتجاوز المشاركين في حضور القداسات 40% من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.