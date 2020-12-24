ريال مدريد يفوز على غرناطة 2-0 فى الدورى الإسبانى

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه غرناطة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في إطار الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وأحرز هدفي الريال، كاسيميرو في الدقيقة 57، وكريم بنزيما في الدقيقة 94.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، تعادل خيتافي مع سيلتا فيجو بهدف واحد لكل منهما.