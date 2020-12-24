رئيس تحرير«عالم الكتاب»: مصادرة الكتب لازم تاريخ الإنسانية عبر عدة حلقات

تعقيبًا علي منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين»٬ قال الدكتور زين عبد الهادي، رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب: «هناك نوعان من الأمراض المتعلقة بالكتب، إحداهما حميد فردي يتعلق بحب جمع واقتناء الكتب، أو ما يعرف باسم البيبليومانيا، وهناك نوع غير حميد وهو نوع مؤسسي سائد في كثير من دول العالم اسمه كراهية ومصادرة الكتب».وأضاف«عبد الهادي»، في تصريحات خاصة لــ«الدستور»: «كراهية ومصادرة الكتب أمر يبدو واضحًا تمامًا في تاريخ الإنسانية عبر عدة حلقات، فالإنسان في نظر المؤسسات الدينية القديمة خرج من الجنة بسبب تفاحة المعرفة، ولذلك أصبحت كل معرفة مكروهة وفق الأخبار التي أتتنا من عصور ماقبل الميلاد أو العصور الوسطى، إلى الحد الذي وصل لحرق الكتب وحرق كتابها واعتبارهم مارقين وخارجين عن الدين وعن الناموس».وتابع: «تتعدد حوادث الحرق للكتب وقتل الكتاب عبر التاريخ في العالم ككل، وهي ظاهرة لاتتميز بها شعوب عن شعوب، وإن كانت أعمال المصادرة والحرق وقتل الكتاب أو سجنهم قد انتهت في بعض الدول لكنها مازالت تراوح مكانها في دول أخرى للآن».وقال: «لعل أشهر حملة في التاريخ لحرق الكتب والعلماء تعود في أقدمها لعام ٢١٢ ق.م. في عصر الإمبراطور الصيني "شي هوانج تي"، حين قاد حربًا شعواء على الكتب القديمة فأتلف وحرق مئات الدراسات التاريخية والأدبية والقانونية، وطارد الأدباء والعلماء في صحاري الصين وجبالها ولاقى كل من قبض عليه المصير نفسه، لذلك تعد حملة الإمبراطور الصيني بأنها الأكبر على مدار التاريخ والأكثر شمولية؛ لأنها لم تقتصر على مفكر معيّن أو أديب أو مؤرخ بل طالت كل الكتب التي سبقت عهده».وأضاف: «قد قام الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل بمحاولة تفسير ظاهرة هذا الإمبراطور بالقول بأنه فعل ذلك "بغية تقوية أسرته الحاكمة عن طريق هدم وتدمير ذكرى الأسر الحاكمة السابقة"، فالحرق برأي الإمبراطور هو إلغاء السابق والبدء من جديد من المربع صفر».وتابع: «أيضًا لعل ماحدث لجاليليو جاليلي عام ١٦٣٣، واستمرت إدانة جاليليو أكثر من مئة عام ١٧٤١، حين سمح البابا بنشر كل كتبه ثم وافقت الكنيسة بعدها بنشر كتاب النظام الشمسي لكوبرنيكوس عام ١٨٢٢، وفي عام ١٩٩٢ قام البابا بالاعتذار لجاليليو أي بعد وفاته بحوالى ثلاثة قرون، ومازلنا نتذكر ماحدث مع ابن رشد وهروبه بكتبه خارج الأندلس، ثم حرقها هناك واتهامه بالزندقة».وأردف: «وعبر عصور طويلة ومستمرة وحتى في زمننا هذا، مازال الأمر متعلقًا بالمصادرة وسجن الكاتب، ولم تتهاون السلطة الدينية أو السياسية في دول عدة مع هذا الأمر، مما يؤكد على أن كراهية المعرفة بغض النظر عن نوعها سياسية أو دينية أو كشفها لحقائق جديدة مازالت تراوح مكانها عبر التاريخ، صحيح أن هناك أعمالًا تتعدى كل منطق وكل معرفة لكن المصادرة والسجن أمران سيئان للغاية في مجتمعات اخترقت السماء، وهو مايعود بنا للخطيئة الأولى، وكأن كل معرفة خاطئة من وجهة نظر السلطات أو تتقاطع مع موروثات دينية، أو تكشف حقائق أوضاع سياسية كحالة الإمبراطور الصيني، أو تعارض وضعًا علميًا راسخًا وموجودًا، أو تتعرض لما هو ممنوع وغير مباح هي معرفة مساوية لخطيئة المعرفة الأولى، التى تقتضي الإقصاء والإبعاد، والمصادرة».واختتم مؤكدًا: «إذن الأمر في جوهره يساوي الخطيئة الأولى للإنسان، فكل عقل وصوله للمعرفة نسبي وناقص، ولايملك إنسان معرفة كاملة وكلية، ومادام هو ناقص فهو مخطئ بالضرورة، وإذا أخذنا بذلك فإن كل معرفة مستقرة هي ناقصة، ولا يمكن الإعتداد بكمالها لأنها صدرت عن بشر، وهو مايعود بنا إلى القول والبحث في حاكمية البشر على البشر، لكن استخدام العقد الاجتماعي في العصور الحديثة، مثلما نفع في تقوية سلطة المجتمع على الفرد بعدم تجاوزه لتلك السلطة، أصبح هناك الكثير المباح لسلطة الدولة، دون قدرة من الفرد على مواجهتها وبعد تحول تلك السلطة لأشكال متعددة تعمل على هزيمة الانسان ودحر كل عقل».وأوضح: «من هنا يصبح الكتاب هو العدو المطلوب اقصاؤه، أو بمعنى آخر المعرفة الإنسانية التى هي في الأصل منقوصة وغير كاملة، والتى هي أيضًا خطيئة مستمرة أيًا كان نوعها».