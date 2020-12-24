سعر اليورو اليوم الخميس 24-12-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:22 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الخميس 24-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك بلوم مصر والبنك الأهلي اليوناني.
وواصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري ليسجل في بنك عودة للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك البركة سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.00، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك بلوم مصر والبنك الأهلي اليوناني.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 24-12-2020ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 18.99، وفي البنك التجاري سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك الاستثمار العربي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.01، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.03، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.01.
وواصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري ليسجل في بنك عودة للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.98، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك البركة سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.00، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.