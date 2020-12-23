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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصلاح كسر بخط مياه بمساكن أطلس بالمنيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:55 م
جولة رئيس مركز ومدينة
جولة رئيس مركز ومدينة المنيا
المنيا ـ على حسين
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإصلاح كسر بخط مياه الشرب بمنطقة مساكن أطلس جنوب مدينة المنيا، كما تم عمل سور على جانبي الطريق بمساكن بدوي بحي غرب المدينة؛ لمنع المواطنين من إلقاء القمامة خلف المنازل.

كان العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قد أجرى جولة بمدينة المنيا اليوم، رافقه المهندس حامد فخرى نائب رئيس المدينة ورئيس حي غرب المنيا، حيث تابع حالة النظافة بالطريق الدائرى، موجها رئيس حى غرب برفع تجمعات والقمامة من على جانبى الطريق، والمتابعة المستمرة لحالة النظافة وعدم السماح بإلقاء مخلفات المبانى عليه، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين حتى لو كانت تابعة لأي جهة حكومية، وكذلك التحفظ على المعدات التى تقوم بإلقاء القمامة.

كما تفقد مساكن بدوى بحى غرب المدينة، ووجه بعمل سور على جانبى الطريق لعدم السماح بإلقاء القمامة خلف المساكن، وعمل محاضر بيئة للمواطنين الذين يقومون بإلقاء القمامة، مع تكليف رئيس حى غرب بالمتابعة لتلك المنطقة، وتكثيف دوريات العمل بها.

وتابع رئيس المدينة أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب بمنطقة مساكن أطلس، موجها بمتابعة أعمال الإصلاح وإتمام الصيانة، كما وجة رؤساء الأحياء بضرورة المرور المستمر على جميع المرافق التي تقدم خدمات للمواطنين للتأكد من فاعليتها.

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