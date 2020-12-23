بعد تخلى الأهل عنه.. «إنقاذ حياة إنسان» تتمكن من انتشال مشرد يحمل شهادة بكالوريوس هندسة

انتشل فريق إنقاذ مؤسسة «معًا لإنقاذ حياة إنسان» للإيواء أحد المشردين يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة، والذي افترش أرصفة شارع منشية التحرير بجسر السويس، ويعاني من ارتفاع السكر في الدم وجروح متفرقة بالجسد.وبعد تلقيهم بلاغ من أحد المواطنين، على الفور توجه الفريق، وتم نقله للمؤسسة، وتقديم له الرعاية الصحية والدعم النفسي، كما تم التواصل مع نقابة المهندسين والتي استجابت على الفور وقامت بإستلامه والتعهد بتوفير فرصة عمل وسكن وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له.وقال محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إنهم نجحوا في انتشال المهندس أحمد، الذي كان يعاني من حالة نفسية حادة، وأضرارا جسدية، وأيضًا مشاكل أسرية، حث مر بظروف صعبة وتخلى عنه الأهل والأصدقاء ولم يجد من يرعى حالته النفسية والصحية، فلجأ إلى الشارع حتى تمكن فريق الإنقاذ بنقلة للمؤسسة، وتم عمل الفحوصات اللازمة له وتلقيه العلاج تحت رعاية طبية، وإعادة تأهيله نفسيًا، ودمجه في المجتمع مره أخرى.وأضاف «وحيد»، أنه تم مناشدة نقابة المهندسين من قبل المؤسسة للنظر لحالت المهندس، وعلى الفور استجابت النقابة وقامت بإرسال مندوبين عنها وتحققوا من بياناته واستلامه، وقاموا بتوقيع اتفاق مع المؤسسة بالتعهد بتوفير فرصة عمل وسكن وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له.