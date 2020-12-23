11 مصابا في تصادم 3 سيارات بصحراوي المنيا

أصيب 11 شخص فى حادث تصادم 3 سيارات، على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا بالقرب من كافتيريا اللواء 2، وكشفت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا، من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كافتيريا اللواء 2، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وكشفت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.