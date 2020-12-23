حملات تفتيشية على صيدليات منشاة القناطر.. والأهالى يشيدون

شنت محافظة الجيزة ومركز ومدينة منشاة القناطر حملة موسعة على الصيدليات لضبط الأدوية المغشوشة وغير المصرح بتداولها، وذلك بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي يمديرية الصحة بالجيزة، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر.وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر مخالفات، وضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة غير المصرح بها وتم التحفظ على المضبوطات وتشميعها وعرض المخالفين على النيابة.وأشاد عدد من الأهالي وسكان المنطقة بحملة التفتيش المفاجأة على الصيدليات، خاصة وأن هناك العديد من أصحاب الصيدليات معدومي الضمير يقومون ببيع أدوية مغشوشة واستغلال جهل بعض الأهالي، وطالبوا بتكرار الحملات بين الحين والآخر لضبط المخالفين.