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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الخارجية يهنئ الفائزين بجوائز الصحافة العربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:22 م
سامح شكري
سامح شكري
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هنأ وزير الخارجية سامح شكري، الصحفيين المصريين الحائزين على جائزة الصحافة العربية في عدة فئات تتضمن الصحافة الاستقصائية، والسياسية، والرياضية، والثقافية، وفئة الشباب.
وقال في بيان صحفي إن ذلك يعكس قيمة الكوادر الصحفية المصرية والمكانة المرموقة للصحافة المصرية ومؤسساتها بشكل عام.

وتقدم الوزير بالتهنئة لموقع "اليوم السابع" والقائمين عليه لحصوله على جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، وذلك من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة في نادي دبي للصحافة.

وأكد الوزير شكري أن ذلك التتويج يعكس المكانة المتميزة لموقع "اليوم السابع" كأحد أبرز المنصات الصحفية الإلكترونية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وليُجسد مسيرة الموقع القائمة على الموضوعية والمسئولية في تناول كافة الأخبار والحرفية في التفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستمرار "اليوم السابع" في السعي الدؤوب نحو خدمة قضايا الوطن ونشر الوعي بين أبنائه من خلال رسالة صحفية وإعلامية جادة تقوم على حرية الكلمة ومصداقيتها.

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