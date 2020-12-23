وزير الخارجية يهنئ الفائزين بجوائز الصحافة العربية

وتقدم الوزير بالتهنئة لموقع "اليوم السابع" والقائمين عليه لحصوله على جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، وذلك من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة في نادي دبي للصحافة.





وأكد الوزير شكري أن ذلك التتويج يعكس المكانة المتميزة لموقع "اليوم السابع" كأحد أبرز المنصات الصحفية الإلكترونية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وليُجسد مسيرة الموقع القائمة على الموضوعية والمسئولية في تناول كافة الأخبار والحرفية في التفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستمرار "اليوم السابع" في السعي الدؤوب نحو خدمة قضايا الوطن ونشر الوعي بين أبنائه من خلال رسالة صحفية وإعلامية جادة تقوم على حرية الكلمة ومصداقيتها.